Schon wieder ist das Heßheimer Entsorgungsunternehmen Süd-Müll in den Schlagzeilen. Schon drei Mal Feuer in 2020. Und jetzt womöglich noch Lösungsmittel, die in die Umwelt gelangen.

Obwohl die drei jüngsten Brände bei dem Heßheimer Entsorgungsunternehmen Süd-Müll keine Verletzten forderten, ist die Erinnerung an den tödlichen Chemieunfall im August 2018 noch wach, als zwei Mitarbeiter beim Umfüllen von Chemikalien erstickten. Strafrechtlich wurde damals zwar kein Verantwortlicher dafür gefunden. Die Staatsanwaltschaft aber fand Ungereimtheiten bei Prozessabläufen.

Wie kann es zu so vielen Bränden kommen?

Manches wurde danach geändert, aber auch Bußgelder zog jener Unfall nicht nach sich. Und nun drei Mal Feueralarm allein in diesem Jahr. Nicht nur ein Imageschaden. Außenstehende fragen sich, wie es zu der Häufigkeit der Schadensfälle kommen kann. Wo die Behörden seit zwei Jahren noch immer monatlich kontrollieren, wenn auch in unterschiedlichen Firmenbereichen, aber doch häufiger als sonstwo. Fragen werfen auch die Umstände um das jüngste Feuer am 1. Oktober auf, als sich womöglich Holzspäne durch Farb- und Lackreste entzündeten – in einem Container, der im Freien steht.

Welche Lösungsmittel dürfen in die Umwelt?

Wieso dürfen Altlacke und -farben im Freien ausdünsten – also Lösungsmittel in die Umwelt abgeben? Unter anderem Xylol, das laut manchem Sicherheitsdatenblatt nicht in die Umwelt gelangen sollte. Fragen, die vor allem auch die Behörden beantworten müssen. Eine gute Gelegenheit dazu ist am morgigen Dienstag im Umweltausschuss in Mainz.