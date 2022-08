Aufgerissene Päckchen, aufgebrochene Spinde: Im Postverteilzentrum in der Carl-Benz-Straße in Maxdorf haben von Montag auf Dienstag Einbrecher gewütet. Wie sie in das Gebäude gelangt sind, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Als die Beamten eintrafen, habe die Haupteingangstür offen gestanden. Auch darüber, was entwendet wurde, herrsche zurzeit noch Unklarheit. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei setzt auf die Mithilfe von Zeugen, die sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 wenden können. Hinweise per E-Mail gehen an pifrankenthal@polizei.rlp.de.