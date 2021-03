Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern ist es am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr in Harthausen gekommen. Laut Polizei befuhren die beiden Männer nacheinander die Straße „Im Sand“ in Richtung Heiligensteiner Straße und hielten zunächst an der dortigen Einmündung. Kurz nach dem Anfahren musste der 44-Jährige aus Schifferstadt jedoch verkehrsbedingt wieder abbremsen, wodurch ihm der 51-Jährige aus Haßloch auffuhr. Beide Männer stürzten und verletzten sich leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro.