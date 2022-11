Wegen eines Auffahrunfalls, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, war am Montagnachmittag die Bundesstraße B9 bei Römerberg etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei musste gegen 14 Uhr ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Germersheim unterwegs war, auf Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen verkehrsbedingt bremsen. Der Pkw-Fahrer hinter ihm konnte zwar noch rechtzeitig reagieren, aber nicht der Autofahrer, der hinter ihm fuhr. Beim Aufprall wurde der mittlere Wagen heftig auf das Heck des Lastwagens geschoben.

Pkw-Fahrer kommen ins Krankenhaus

An beiden Pkw entstand Totalschaden (etwa 20.000 Euro), ihre Fahrer wurden wegen Nackenschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Der 33-jährige Fahrer des hinteren Autos hatte laut Polizei Glück, dass die Airbags auslösten, sodass ihm schlimmere Verletzungen erspart blieben. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 500 Euro. Neben Polizei und Abschleppdienst war an der Bergung auch die Feuerwehr beteiligt.