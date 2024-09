Am Mittwochabend gegen 21.35 Uhr ist der Polizeiinspektion Schifferstadt ein überschlagener Pkw im Bereich der Speyerer Straße 83 in Limburgerhof gemeldet worden. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der 38-jährige Fahrer aus Limburgerhof bereits durch das DRK versorgt. Am Unfallort ergab sich, dass der 38-Jährige wegen Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Wagen aufgefahren war, daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Der geparkte Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein davor parkendes Auto geschoben. Der 38-jährige Unfallverursacher stand unter Schock, war aber lediglich leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, an den anderen beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von insgesamt rund 6000 Euro.