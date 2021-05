Es hätte ein Traumurlaub in Kuba werden sollen. Stattdessen stand die Waldseerin Isabelle Kästel vor knapp einem Jahr ausgeraubt und fernab jeder Ortschaft auf der Straße. Bürokratie und die beginnende Corona-Pandemie machten den Horrortrip komplett. Doch es gab ein Happy End – und vor Kurzem sogar noch eine überraschende Wendung.

„Es war nicht die erste Reise, die ich allein gemacht habe und Kuba gilt als eines der sichersten Reiseländer“, sagt Isabelle Kästel. Als die Studentin am 4. März 2020 ins Flugzeug stieg, war noch nicht absehbar, dass ein kleines Virus die Welt komplett auf den Kopf stellen würde. Drei Wochen wollte Isabelle Kästel in Kuba bleiben und dann weiter zu ihren Gasteltern nach Texas fliegen. Der Urlaub begann so traumhaft wie gedacht mit ein paar Tagen im Strandparadies Varadero. Weiter ging es im Mietwagen nach Trinidad und dann auf die vorgelagerte Insel Caya Coco. „Die Menschen waren überall sehr freundlich und hilfsbereit“, erinnert sich die 28-Jährige.

Bei einem Telefonat mit ihrer Gastmutter in den USA erfuhr Isabelle Kästel, dass Präsident Trump plante, aufgrund der sich ausbreitenden Pandemie, Europäern die Einreise zu verbieten. Daher entschloss sich die Waldseerin, den Flug nach Dallas vorzuverlegen und machte sich auf die sechseinhalbstündige Fahrt nach Havanna. Eine folgenschwere Entscheidung.

Mit der Pistole bedroht

„Ich war auf einer zweispurigen Straße unterwegs“, erzählt die Waldseerin. „Als das Auto vor mir langsamer wurde, habe ich es überholt.“ Dann verengte sich die Straße auf eine Spur, das Auto kam näher, überholte sie und stellte sich in einer S-Kurve quer. Der Beifahrer stieg aus und zeigte auf den Hinterreifen, Kästel kurbelte das Fenster runter, sagte, dass sie kein Spanisch spräche. Dann ging alles sehr schnell. Die Tür wurde aufgerissen, der Mann richtete eine Pistole auf die junge Frau. Die griff nach dem Geldbeutel, da sie dachte, der Täter wolle Geld, wurde aber aus dem Auto gezerrt. Der Täter stieg ein und fuhr davon.

„Erst dachte ich: Er erschießt mich, dann: Ich verhungere und verdurste, denn ich stand bei gefühlten 40 Grad 20 Autominuten von der nächsten Stadt entfernt auf der Straße“, erinnert sie sich noch genau. Die ersten beiden Autos fuhren an ihr vorbei, dann kamen Einheimische und Isabelle Kästel wurde in ein volles Auto gequetscht. „Ich habe nur gesagt ,Policia, Policia’ und sie haben mich auf die nächste Polizeiwache gebracht. Die Polizisten haben mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Stern komme, als ich erzählt habe, dass die Täter eine Waffe hatten“, berichtet sie. Erst nach einer Weile durfte sie mit dem Privathandy eines Mitarbeiters ganz kurz ihre Eltern anrufen und bekam so die Nummer der deutschen Botschaft in Havanna. Isabelle Kästel musste der Polizei jedes einzelne Teil benennen, das sich in ihrem Mietwagen und im Koffer befand. Dann ging es ins Krankenhaus zur Untersuchung und zurück an den Tatort, wo sie den Tathergang noch einmal genau erklären musste. Abends wurde sie von der Einwanderungsbehörde abgeholt und in eine Unterkunft in Sancti Spiritu gebracht. Von dort aus durfte sie endlich die deutsche Botschaft anrufen, bei der sich ihre Eltern aus Waldsee schon mehrfach besorgt gemeldet hatten.

Am nächsten Nachmittag bekam Isabelle Kästel Besuch von der kubanischen Einwanderungsbehörde und wurde noch einmal genau verhört. Sie musste Täterprofile erstellen, die Waffe genau beschreiben und selbst Fingerabdrücke, eine Schweißprobe und eine Haarsträhne abgeben. „Morgen fahren wir Sie nach Havanna“, bekam die junge Frau gesagt. Bis dahin stand sie unter Hausarrest. Unterwegs hatte das Auto eine Panne. Stunden später wurde sie den Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde der Hauptstadt übergeben. Es war Wochenende, die deutsche Botschaft hatte geschlossen.

Mit Hilfe eines jungen Iraners, der in der gleichen Unterkunft untergebracht war, ging es dann montags wieder zur Einwanderungsbehörde. „Ich habe gewartet und gewartet und dann auf Nachfrage gesagt bekommen, man fahre mich nicht zur Botschaft, die sollen mich holen. Die Botschaft wiederum sagte, die Einwanderungsbehörde solle mich bringen“, erzählt sie. Daher organisierte sie die Fahrt selbst. In der Botschaft drückte man ihr das Geld, dass die Eltern mittlerweile geschickt hatten, in die Hand, sagte ihr, sie solle erst mal in die Stadt, Fotos machen gehen.

Zwischenzeitlich versuchten die Eltern zu Hause mit Bekannten einen Rückflug zu buchen. „Es war der 16. März, die Grenzen wurden dicht gemacht“, erklärt Isabelle Kästel. Einem Onkel gelang es schließlich, noch einen Platz für einen Direktflug nach Düsseldorf zu bekommen. In der Botschaft bekam Isabelle Kästel dann endlich Ersatzpapiere.

Bangen am Flughafen

Der nächste Schreck kam auf der Taxifahrt zum Flughafen, als der Taxifahrer alle Schilder in Richtung Flughafen ignoriere. Letztlich kannte er wohl einfach einen besseren Weg. Am Flughafenschalter konnte die junge Frau dann zwar ihren Ausweis vorlegen, natürlich aber nicht das Visum, das sie für die Ein- und Ausreise benötigt. Daraufhin nahmen ihr die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde den Pass ab und verschwanden erst einmal für über eine halbe Stunde. Doch letztlich saß sie doch noch im Flieger.

Angekommen in Düsseldorf waren die Eltern nicht da. Die warteten nämlich am Ausgang für Reisende mit Gepäck, sie hatte aber keins. „Ich merkte, dass ich wieder in Deutschland war. Als ich ein Paar fragte, ob ich bitte mal das Handy nutzen könnte, wurde ich erst mal schräg angeguckt“, erzählt die Waldseerin.

Am Ende wurde alles gut. Isabelle Kästel ist wieder gut zu Hause angekommen. Kurz vor Weihnachten kam dann die Überraschung: Die Polizei meldete sich bei ihr und teilte mit, dass die Täter gefasst und alle ihre Sachen gefunden wurden. Noch sei alles in der Hand kubanischer Behörden. Näheres weiß sie noch nicht. „Vielleicht muss ich doch noch mal nach Kuba fliegen, denn das was passiert ist, ist schlimm, aber es spiegelt nicht wider, wie Land und Leute dort sind“, sagt sie. Aber zuvor möchte sie einen Spanischkurs machen und dann vielleicht doch mit Begleitung reisen.