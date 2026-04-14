Auf Entdeckung: Gemarkungswanderung in Hochdorf-Assenheim am Sonntag, 19. April, 15 Uhr, mit dem neu gewählten Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim Walter Schmitt ( FWG). Treffpunkt ist laut Kultur- und Heimatkreis Dannstadter Höhe um 15 Uhr im Historischen Rathaus in Assenheim. Zum Einstieg gibt es Kaffee oder Tee und Kuchen. Nach einer kurzen Einführung führt die rund 90-minütige Wanderung durch die Felder über das Renaturierungsgebiet zur Wasserspeicheranlage bis an die Gemarkungsgrenze zu Schauernheim. Unterwegs zeigt und erläutert Walter Schmitt Besonderheiten der Strecke. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine kleine Spende wird gebeten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr in die „Kastanie“ in Hochdorf-Assenheim. Anmeldung bei Michael Klees unter Telefon 06231 652019 oder per E-Mail an info@khk-dh.de.