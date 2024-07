Der Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD) lädt Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der SPD Neuhofen am kommenden Dienstag, 17 bis 18.30 Uhr, ins Eiscafé La Dolce Vita, Jahnstraße 33B, in Neuhofen ein. Im Rahmen seiner Sommertour unter dem Motto „Auf ein Eis mit Chris“ stehe der Austausch über aktuelle politische Themen in lockerer Atmosphäre im Vordergrund, heißt es. Außerdem können die Bürger Sorgen, Wünsche und Anregungen mitteilen. „Gerade in der Sommerpause, wo wir Bundestagsabgeordneten ausnahmsweise etwas mehr Zeit haben, möchte ich für Bürger in meinem Wahlkreis ansprechbar sein“, sagt Schreider.