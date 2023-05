Gibt es das noch? Zeit? Diese Frage würden wohl viele verneinen, und wir hätten für unsere gleichnamige Serie sehr wenig bis gar nichts zu berichten. Also fragen wir lieber nach Zeitmessern – genauer nach alten Taschenuhren.

Sie waren in früheren Zeiten ein Statussymbol, Luxus und der Inbegriff der Noblesse – die Taschenuhr machte den Mann zu einem wohlsituierten Herrn und die Frau, die diese als Hals- oder Bauchkette trug, zu einer eleganten Dame von Welt. Taschenuhren symbolisierten auch den technischen Fortschritt, den sich nicht jeder leisten konnte. Denn erst mit der Erfindung des Federantriebs konnte ein Uhrwerk in ein handliches Format verbaut werden. Das war übrigens im frühen 15. Jahrhundert. Damals hatte die Uhr noch die Form einer Dose und wurde in einem Beutel getragen. Da war es dann auch ein deutlicher Fortschritt in puncto Praktikabilität, als die Dosenuhr mit den weiteren technischen Möglichkeiten zum Taschenformat „schrumpfte“.

Lange Zeit konnten sich nur sehr betuchte Menschen eine Taschenuhr leisten, erst mit der industriellen Herstellung der kleinen Uhren Mitte des 19. Jahrhunderts sind sie erschwinglich geworden, was den vielfältigen Ausführungen aber keinen Abbruch getan hat. Oft waren sie ein besonderes Geschenk, wurden mit Monogrammen oder anderen Gravuren personalisiert – und weitervererbt. Haben Sie vielleicht noch eine Taschenuhr aus alten Zeiten, die Sie geschenkt, vererbt oder unter besonderen Umständen bekommen haben? Dann schreiben Sie uns, bitte mit Bild und auch ein paar Zeilen zur Geschichte Ihrer Uhr, an DIE RHEINPFALZ, Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendeschluss ist der 14. Juni. Einsendungen können veröffentlicht werden.