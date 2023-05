Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ralf Marohn (FDP) ist „richtig glücklich“, wie er beteuert. Dazu hat der Neuhofener Bürgermeister auch allen Grund. Seine Gemeinde ist als einer von fünf Orten in Rheinland-Pfalz bei der neuen Runde des Landesprojekts „WohnPunkt RLP“ zum Zuge gekommen. Dabei ist man in Neuhofen schon weiter als geplant.

Am Ende war es wie so oft im Leben: „Wir haben den Zuschlag bekommen, weil wir herausragen, was die Größe der Gemeinde angeht“, sagt Ralf Marohn im RHEINPFALZ-Gespräch.