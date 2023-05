Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Beer & Crime“ lautete das Motto des vierten ProBier-Fest des protestantischen Chors Tonart aus Böhl am Samstag. Dabei trafen sich die Teilnehmer statt wie sonst im Gemeindehaus nur virtuell im Online-Meeting. Doch dank der gelungenen Mischung aus aromatischen Craft-Bieren, herzhaftem Brot und spannender Autorenlesung hat der Abend auch auf dem heimischen Sofa viel Spaß gemacht. Ein Erfahrungsbericht.

Endlich mal wieder ein Event! Und obwohl es nur via Zoom-Meeting stattfinden soll, führt es doch zu netten Begegnungen im wahren Leben, denn das Probier-Paket muss ich am Nachmittag am Böhler