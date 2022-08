Der Karnevalsclub „Die Kraniche“ (KCK) und die Fußballabteilung des ASV Birkenheide laden zur Kerwe. Eröffnung des Festwochenendes ist am Freitag, 26. August, 18 Uhr mit dem Freibier-Fassanstich. Ab 19 Uhr spielt Olli Roth Blues, Soul und Rock. Am Samstag treten Good Times Music mit ihrem Mix aus den 50er- und 60er-Jahren auf. Sonntag ab 11 Uhr lädt der ASV zum Weißwurstessen ein. Am Abend werden die Schlagerfans mit der Gruppe Du&Ich auf ihre Kosten kommen. Am Montag zur Tombola-Eröffnung wird die Gruppe Pälzer 1a mit pfälzischen Liedern unterhalten.

Bewirtet wird vom KCK und den ASV-Fußballern, die Küche des ASV sorgt fürs Essen. Kinderkarussell, Starfighter und einige kleinere Vergnügungsgeschäfte und Schausteller sind vor Ort.