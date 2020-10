An drei geparkten Fahrzeugen wurden in der Nacht auf Samstag in der Schifferstadter Burgstraße die Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.