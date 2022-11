Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim an mehreren geparkten Autos angerichtet. Laut Polizei gingen die Täter an sechs Fahrzeugen die Außenspiegel auf der Beifahrerseite an. In zwei Fällen wurden diese sogar abgetreten oder abgeschlagen. In den anderen Fällen konnten die nach vorne geklappte Spiegel wieder in ihre ursprüngliche Position gebracht werden. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.