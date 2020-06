Abgetreten oder abgeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag zwischen Mitternacht und 0.40 Uhr den linken Außenspiegel eines Autos in Böhl-Iggelheim. Es war laut Polizei in der Ludwigstraße geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.