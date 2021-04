Seinen Opel hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 16.20 Uhr in der Speyerer Straße in Limburgerhof geparkt, als eine schwarze Limousine in Fahrtrichtung Rehhütte vorbeifuhr und den Außenspiegel des Opels berührte. Der Spiegel riss ab, der Unfallverursacher fuhr laut Polizei weiter. Es wird gegen diesen wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.