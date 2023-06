Die Verbandsgemeinde (VG) Maxdorf muss damit rechnen, dass ihr in diesem Jahr noch 60 weitere Asylbewerber zugewiesen werden. Das teilte VG-Bürgermeister Paul Poje (CDU) im Hauptausschuss mit. Die Unterbringung der Menschen gestalte sich jedoch nicht einfach.

Aufrufe der Verbandsgemeinde, ihr Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern zu vermieten, hätten keinen Erfolg gehabt, berichtete Poje. Anfang Mai hatte der Bauausschuss 15.000 Euro bewilligt, um die Aufstellung von Containern vorzubereiten. Das Geld sei inzwischen ausgegeben worden, sagte Poje. Maxdorf habe zwei mögliche Standorte in der Hauptstraße genannt. In Birkenheide könnten Container westlich des Feuerwehrgerätehauses stehen. Die Ortsgemeinde Fußgönheim habe noch keinen Standort bekanntgegeben.

Die Verbandsgemeinde werde die Container mieten, erklärte Poje. An jedem Standort sollten zehn Personen in drei Containern untergebracht werden, hinzu komme ein Sanitätscontainer. Das reiche aber nicht, um allen Asylbewerbern ein Dach über dem Kopf zu geben. Deshalb denke man darüber nach, an jedem Standort einen zusätzlichen Container aufzustellen. Laut Poje hat ein Maxdorfer angeboten, Mobilheime zu kaufen und diese der Verbandsgemeinde zu vermieten. Eine Vereinbarung in dieser Richtung gebe es aber noch nicht, erläuterte Poje. Wenn die Entscheidung zugunsten von Containern fällt, müssten als nächstes Angebote für den Bau von Fundamenten und das Legen der Ver- und Entsorgungsleitungen eingeholt werden.