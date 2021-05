Die Corona-Pandemie ist eine große Herausforderung für Vereine im Speyerer Umland – organisatorisch, Stichwort Hygienepläne, aber auch finanziell. Der ASV Waldsee mit seinen 660 Mitgliedern hat das Glück, eine Zuwendung der Bürgerstiftung zu bekommen. Christine Kraus hat mit dem Vorsitzenden Karl Heinz Zwicknagel über die aktuellen Herausforderungen gesprochen.

Herr Zwicknagel, wie wirkt sich Corona auf einen großen Sportverein wie den ASV finanziell aus?

Uns hat es schon arg erwischt. Unsere Einnahmen rekrutieren wir neben den Mitgliedsbeiträgen, der Pacht und dem Sponsoring im Wesentlichen auch aus den Events, die wir ausrichten. In diesem Sommer konnten wir weder das Bierfest noch das Ortsturnier noch die Kerwe ausrichten. Die Kerwe organisieren wir ja nur jedes dritte Jahr und 2020 wären wir an der Reihe gewesen. Das sind insgesamt schon Gewinne im fünfstelligen Bereich, die jetzt fehlen.

Wofür braucht der Verein diese Einnahmen?

Neben der Instandhaltung unseres ASV-Sportheims fließt dieses Geld in den gesamten Sportbetrieb. Wir zahlen die Übungsleiterpauschalen und Sportgeräte. Vor allem aber haben wir damit in den letzten Jahren Rücklagen gebildet für größere Investitionen. Mittelfristig hatten wir geplant, die Kabinen zu sanieren oder sogar neu zu bauen.

Das ist jetzt aber erst mal auf Eis gelegt, oder?

Zumindest ist es auf der Liste der Prioritäten ganz weit nach hinten gerutscht. Wir haben auch so in diesem Sommer den Ausgabenhahn ganz kräftig zugedreht. Es gab kein Trainingscamp für die Aktiven-Mannschaft. Die Meisterschaftsfeier, die wir für September unter Corona-Bedingungen geplant haben, haben wir abgesagt. Die Anschaffung von Trikots oder Sportgeräten wurde auch erst mal verschoben. Das sind Kleinbeträge, aber das läppert sich. Von roten Zahlen sind wir allerdings noch weit entfernt. Auch dank der freundlichen Zuwendung aus der Bürgerstiftung, für die wir wirklich sehr dankbar sind.

Wie haben die Vereinsmitglieder auf die Einschränkungen reagiert?

Unsere Sportler haben viel Entgegenkommen gezeigt, dass es keine Meisterschaftsfeier gab. Der eingeschränkte Trainings- und Spielbetrieb ist natürlich auch nicht schön. Sag mal einem Achtjährigen, dass er nicht kicken darf. Aber generell gab es viel Verständnis. Der durchaus mögliche Mitgliederschwund blieb aus. Es sind wie üblich welche ausgetreten, dafür auch eine Menge Leute neu eingetreten. Das alles macht die Vorstandsarbeit leichter.

Wie ist die Situation im Vereinsheim und der Gaststätte dort?

Der Verein hat aufgrund der Corona-Pandemie auf einen deutlichen Anteil der Pacht verzichtet. Wir wollen unsere Pächter unbedingt halten und unterstützen, weil wir sehr zufrieden mit ihnen sind. Uns hat imponiert, dass unsere Wirte während des Lockdowns – im Frühjahr und auch jetzt – präsent bleiben und einen Abhol- und Lieferdienst anbieten. Kaum hatten wir die Gaststätte im Sommer wieder offen, hatten wir erneut ein fast volles Haus und die Pächter nahmen von selbst die Pachtzahlungen wieder auf. Der großzügige Grundriss der Sportgaststätte kommt ihnen dabei natürlich zugute.

Und wie geht’s für den ASV Waldsee weiter?

Geplant sind nächstes Jahr Bierfest, Ortsturnier und ein Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen des Vereins. Ob und wie das stattfinden kann? Schauen wir mal!

Zur Sache: Geld von der Bürgerstiftung

Wie verteilt man 32.900 Euro gerecht auf 21 Vereine und Gruppierungen, die alle in diesem Ausnahme-Jahr auf vieles verzichten mussten? Feste, Konzerte, Turniere, Adventsaktionen – keine dieser Veranstaltungen, die das Leben in einem Dorf wie Waldsee so liebenswert machen, hat stattgefunden. Verbunden damit sind nicht nur Frust, sondern auch finanzielle Verluste für die Vereine. Deswegen war sich der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Waldsee sofort einig, dass mit der diesjährigen Ausschüttung, nach 2018 der zweiten seit Bestehen der Bürgerstiftung, Vereine unterstützt werden sollen.

Drei Kriterien hat es bei der Aufteilung des Geldes gegeben, erklärt Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU), die Vorsitzende des Stiftungsrates. Klar war, dass jeder Verein etwas bekommen sollte in Abhängigkeit der Mitgliederzahl. Außerdem wurde berücksichtigt, ob die Vereine ein eigenes Vereinsheim unterhalten müssen und welche Veranstaltungen, die in diesem Jahr hätten stattfinden sollen, ausgefallen sind. „Wenn man die Liste der Vereine durchgeht, stellt man schnell fest, dass eigentlich fast jeder Verein etwas geplant hatte“, sagt Klein.

Die coronabedingten Mindereinnahmen und zusätzlichen Kosten könne man mit der Zuwendung der Bürgerstiftung nicht ausgleichen, aber doch abmildern, sagt Klein. Die Vereine bekommen nun zwischen 200 Euro (katholischer Kirchenchor und Evangelische Singgruppe) und 4000 Euro (ASV, siehe Interview).

Ohne die 2008 gegründete Bürgerstiftung, deren Stiftungskapital inzwischen auf über eine Million Euro angewachsen ist, hätte die Ortsgemeinde Waldsee nur begrenzte Möglichkeiten, Vereine finanziell zu unterstützen. Steuererlasse seinen zum Beispiel nicht möglich, da die Gemeinde eine Einnahmeverpflichtung habe. Allerdings gibt es Zuschüsse zur Miete, wenn Vereine Räume von der Gemeinde mieten. Weitere Geldzuwendungen sind entsprechend der Vereinsförderrichtlinien möglich. Je nach Größe bekommen die Vereine jährlich pauschale Zuschüsse zwischen 165 und 2900 Euro. Ab 2021 werden diese Pauschalbeträge um 10 Prozent erhöht. Außerdem gibt’s Zuschüsse bei Vereinsjubiläen und bei Investitionen, die entsprechend der Richtlinie gefördert werden können. In diesem Fall übernimmt die Gemeinde 20 Prozent der Kosten. Mehr ist nicht drin, umso wichtiger sei die Bürgerstiftung, so Klein. „Über weitere Zustiftungen würden wir uns natürlich sehr freuen.“

Die Geldzuwendungen bekommen die Vereine überwiesen. Die geplante Feierstunde Ende Oktober fiel Corona-bedingt aus.

Der Verein: ASV Waldsee

Der ASV Waldsee hat rund 660 Mitglieder. Neben einer großen Fußball-Abteilung gibt es eine Badminton-, eine Gymnastik-, eine Tischtennis- und eine Karate-Abteilung sowie eine Walking-Gruppe. Gegründet wird der Verein nach dem Zweiten Weltkrieg am 4. Januar 1946 im Lokal „Zum Stern“. Um möglichst vielen Sportarten eine sportliche Heimat zu geben, beschließt die Versammlung, den Verein „Allgemeiner Sportverein Waldsee“ zu taufen. Als erster Vorstand wird Emil Kochner gewählt. 1952 steigen die Fußballer in die A-Klasse auf. 1963 wird der Grundstein zum Bau des Sportheims gelegt, 1976 wird der neue Rasenplatz eingeweiht. Zum 50. Vereinsjubiläum 1946 spielt der ASV gegen den 1. FC Kaiserslautern.