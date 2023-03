Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Impfen ist der beste Weg aus der Krise, sagt die Wissenschaft. Am Impfstoff scheiden sich indes die Geister. In der Hausarztpraxis Römerberg war am Donnerstag zum ersten Mal Astrazeneca in der Spritze. Das umstrittene Vakzin will nicht jeder. Und manche Patienten vergessen bei dem Thema sogar ihre guten Manieren.

„Ich gehe davon aus, dass alles gut geht“, sagt Gisela Magin. Der Impfung mit dem britisch-schwedischen Vakzin hat sie zugestimmt und sich dafür von Mechtersheim zu ihrem Hausarzt in der Germersheimer