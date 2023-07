Vier Tage lang feiert Assenheim rund um Historisches Rathaus und protestantische Kirche seine traditionelle Kerwe. Am Montag ist schwungvoller Abschluss mit Gaudirennen und Musik.

Zum Kerwestart am Freitag hat die Freiwillige Feuerwehr, musikalisch begleitet von der Blaskapelle Assenheim, den Kerwebaum aufgestellt. Anschließend sorgte die Chorgemeinschaft Hochdorf-Assenheim-Meckenheim mit ihren Liedern für spanisches Flair. Ortsbürgermeister Walter Schmitt (FWG) konnte sich bei der Begrüßung und Vorstellung des Programms über einen vollbesetzten Kerweplatz freuen.

Hin und her gewitzelt wurde beim Dialog zwischen den „Urgesteinen“ Schmitt und „Kerweprinzessin“ Nicole Kruse, die als Duo auf humorvolle Weise auf das Geschehen im Dorf blickten. Nach dem Fassbieranstich durch den Ortsbürgermeister unterhielt die Blaskapelle Assenheim, bevor am späteren Abend DJ Projekt B zum Abtanzen einlud.

18 Gruppen beim Kerweumzug

Mit einer Vernissage wurde am Samstag die Kerweausstellung der Kulturvereins offiziell eröffnet. Acht Künstler aus Hochdorf-Assenheim und Dannstadt-Schauernheim präsentierten zum Teil erstmals ihre Bilder und Holzarbeiten. Am Abend rockte die Band Dropout music den Kerweplatz.

Langer Kerwetag war der Sonntag, der schon um 10 Uhr mit dem Kerwegottesdienst begann. Höhepunkt war der Kerweumzug, bei dem 18 Fuß- und Wagengruppen durch Assenheims Straßen zogen: von Musikkapellen über Kindergarten, Turnergruppen, Oldtimern bis zu Einzelpersonen, die sich alle mit viel Kreativität etwas haben einfallen lassen. Dabei kamen die Gruppen auch aus den umliegenden Gemeinden wie Böhl, Deidesheim, Fußgönheim oder Rödersheim. Die Kinder ließen sich dann am Nachmittag in der Kirche vom Theaterstück „Zopp macht Zirkus“ begeistern. Musikalisch sorgte Acoustic4you für Unterhaltung.

Am Montag, 3. Juli, steht ab 18.30 Uhr Gaudi beim Schubkarrenrennen an, bei dem in der Regel viele „Fans“ die Mannschaften anfeuern. Den musikalischen Ausklang gestaltet dann der Musikverein Hochdorf.