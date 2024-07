Die Kerwegemeinschaft Assenheim lädt für das erste Juli-Wochenende ein zur Assenheimer Dorfkerwe rund um Historisches Rathaus und protestantische Kirche. Gefeiert wird vom 5. bis zum 8. Juli.

Start zum Festbetrieb ist am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr. Um 19 Uhr ist die offizielle Kerweeröffnung mit dem Aufstellen des Kerwebaums durch die Freiwillige Feuerwehr. Musikalisch begleitet wird das durch die Blaskapelle Assenheim und die Chorgemeinschaft Hochdorf-Assenheim-Meckenheim. „Zwä Urgesteine“ werden in ihrer Kerwerede das Dorfgeschehen in den Blick nehmen. Anschließend gibt es den Fassbieranstich. Danach spielt die Blaskapelle Assenheim, bevor ab 21.15 Uhr DJ Project B für musikalische Unterhaltung sorgt.

Am Samstag, 6. Juli, öffnen die Stände um 17 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es Musik mit der Band Dropout Music. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Kerwegottesdienst in der protestantischen Kirche. Um 14 Uhr startet der traditionelle Umzug durch Assenheim. Um 16 Uhr gibt es für Kinder ab vier Jahren ein Figurentheater mit dem Titel „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“ mit dem Theater Dornerei in der protestantischen Kirche. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Kerweplatz findet eine „After-Umzug Party“ mit DJ Houseman statt. Am letzten Kerwetag, dem Montag, gibt es ab 15 Uhr noch einmal Kaffee und Kuchen im Kirchgarten. Um 17 Uhr öffnen die Stände auf dem Kerweplatz. Um 18 Uhr startet das traditionelle Schubkarrenrennen, und ab 19.30 Uhr spielt der Katholische Musikverein Hochdorf.