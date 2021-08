Wo andere Urlaub machen, in Westerland auf Sylt, lernten sich in den späten 1950er-Jahren zwei gebürtige Ludwigshafener kennen. Der junge Artur, seinerzeit Werkstudent bei der BASF, betreute dort eine Jugendgruppe in der Ferienanlage des Unternehmens. Und er traf die Praktikantin Ruth, die gerade eine Ausbildung zur Sozialarbeiterin machte.

An der Nordsee nahm die Liebe der beiden ihren Anfang – und sie hält bis zum heutigen Tag, 60 Jahre nach ihrer Hochzeit, noch immer an. Das Paar zog nach Limburgerhof und beide kümmerten sich um ihre berufliche Entwicklung. „Den Begriff Sozialarbeiterin gab es damals noch nicht, ich war eine Fürsorgerin. Und dieser Ausdruck beschrieb meine Arbeit auch am besten“, betont Ruth Völker. Sie habe viele Familien betreut, die im sozialen Abseits standen, und das sei keine leichte Aufgabe gewesen.

Ihren Beruf gab sie erst zehn Jahre später auf, als sich Nachwuchs ankündigte. Sie widmete sich fortan der Erziehung ihres Sohnes. Artur Völker war da längst ausgebildeter Lehrer für Erdkunde, Französisch, Sozialkunde und Sport. Er wechselte seine Wirkungsstätten und war zuletzt Schulleiter im Ludwigshafener Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasium. Völker war Lehrer mit Leib und Seele, und er führte an der Schule einige Neuerungen ein. „Beispielsweise gründete ich gemeinsam mit einem Kollegen eine Medien-AG, die erste in Rheinland-Pfalz“, erinnert er sich. Diese wurde offenbar zum Selbstläufer, denn mittlerweile ist das Gymnasium mit einem digitalen Fernsehstudio ausgestattet.

Beide engagieren sich ehrenamtlich

Die Fächer, die der heute 85-Jährige lehrte, spiegeln seine Freizeitaktivitäten wider. Sport und Bewegung ist fester Bestandteil seines Alltags, und mit seiner Laufgruppe ist der Pensionär bei Wind und Wetter unterwegs. Der Französischlehrer war Mitbegründer der Partnerschaft zwischen Limburgerhof und der französischen Gemeinde Chenôve und pflegt viele Freundschaften im Nachbarland. Sozialkunde bedeutete für Völker aktive Teilnahme am Gemeinwesen. Dem CDU-Ortsverein drückte er seinen Stempel auf und wurde im Gemeinderat erst Fraktionsvorsitzender und später Erster Beigeordneter. Leuchtende Augen bekommt Völker, wenn man ihn auf Geografie anspricht, denn Reisen war schon immer sein Thema. Er führte 30 Jahre lang, teils gemeinsam mit seiner Frau, kleine Reisegruppen in exotische Länder und hat alle Kontinente besucht. „Eine spannende Zeit war das, in der ich selbst auch sehr viel gelernt habe“.

In den ersten Jahren seiner Reiseaktivitäten konnte Ruth Völker ihren Mann nicht immer begleiten, denn sie engagierte sich stark für die Mannheimer Kunsthalle und baute ehrenamtlich den Museumsshop mit auf. Das habe viel Zeit in Anspruch genommen, denn „das war Pionierarbeit, und so etwas gab es kaum zu Beginn der 1980er-Jahre“. Kulturelle Begegnungen sind der Seniorin heute noch wichtig, etwa beim Austausch mit ihrem Literaturzirkel. Und klassische Konzerte besuchen die Völkers gern gemeinsam. Neues zu entdecken gibt es für die beiden Senioren immer noch, etwa in ihrer Rolle als Großeltern. „Mit den Kindern entdecken wir die Welt aus einer ganz anderen Perspektive“, berichtet die zweifache Großmutter. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters wirken die beiden Jubilare sehr rege und entspannt. Und Artur Völker bestätigt diesen Eindruck: „Wir hatten ein sehr reiches Leben, sind so vielen positiven Menschen begegnet und haben vieles erlebt. Wir sind enorm zufrieden“.