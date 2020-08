FWG-Ratsmitglied Artur Krämer hat in der jüngsten Sitzung des Rödersheim-Gronauer Rats seinen Rückzug aus der örtlichen Politik bekanntgegeben. Oder genauer: Von Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) bekanntgeben lassen. Krämer selbst wohnte der Sitzung schon nicht mehr bei.

„Aus gesundheitlichen Gründen lege ich ab sofort mein Mandat als Gemeinderatsmitglied und Ausschussmitglied im Gemeinderat der Ortsgemeinde Rödersheim-Gronau nieder“, erklärt Krämer in dem Schreiben, das Angel verlas. Darin dankte Krämer für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit innerhalb der FWG-Fraktion und allen Bürgern, die in während seines politischen Engagements unterstützt hatten. Dem Rat wünschte er Weitsicht bei allen anstehenden Entscheidungen und dass er stets das Wohl der Einwohner in den Vordergrund stelle. Nähere Angaben zu den gesundheitlichen Gründen machte Krämer nicht. Artur Krämer gehörte dem Dorfparlament zunächst vom 1. Juli 1999 bis zum 31. Dezember 2000 an und dann wieder vom 1. Juli 2013 bis jetzt. Darüber hinaus war er in den ersten beiden Jahren nach der Gründung der FWG 1999 in Rödersheim-Gronau und noch einmal von 2011 bis 2020 Vorsitzender des Vereins.

Für ihn soll Michaela Gropp-Klein in den Rat nachrücken.