Eigentlich wollten die Mitglieder des Heßheimer Bauausschusses am Dienstagabend den Bebauungsplan für die Erweiterung der Kita an der Gerhart-Hauptmann-Straße aufstellen. Der Tagesordnungspunkt wurde aber kurzfristig abgesetzt, weil eine Begehung durch das Kreisjugendamt abgewartet werden soll. Vorgestellt wurde derweil das Artenschutzgutachten.

Die Ortsgemeinde muss aufgrund Zuzugs in neue bereits bestehenden oder geplanten Wohnquartiere ihre Kindertagesstätte erweitern. Weil am Standort in der Friedhofstraße dafür kein Platz ist, soll auf dem zum Friedhof gehörenden Parkgelände an der Gerhart-Hauptmann-Straße ein zweiter Standort entstehen. Das Kreisjugendamt will bei seiner Begehung nun die räumlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung des neuen Kindertagesstättengesetzes prüfen. Die Erkenntnisse daraus sollen dann in den Bebauungsplan für den neuen Standort fließen, erklärte Ausschussvorsitzende Andrea Behr (SPD).

Rodung nur im Herbst und Winter

Vorgestellt wurde in der Sitzung aber bereits ein Artenschutzgutachten für das ins Auge gefasste Areal im Park. Untersucht wurden laut Gutachten der Baumbestand, das Vorkommen von Vögeln, Fledermäusen, Reptilien, Amphibien, Schmetterlingen und Heuschrecken sowie von möglichen weiteren Artengruppen. Als „vorbelastet“ gilt danach der Park aufgrund von Besuchern, intensiver Pflege und freilaufender Katzen. Neben Vögeln könne man Kleinfledermäuse, Schmetterlinge, Heuschrecken und Reptilien zum Parkplatz hin finden.

Um Brutplätze nicht zu zerstören, schlägt das Gutachten vor, Rodungsarbeiten im Park nur im Zeitraum von Oktober bis März zu erledigen. Großbäume sollten zuvor auf Höhlen von Fledermäusen untersucht werden. Beim Bau der Kita-Erweiterung sollten größere Glasfassaden zum Schutz gegen Vogelflug entspiegelt oder mit Klebestreifen kenntlich gemacht werden. Baumarten wie Winterlinde, Bergahorn und Platane sollten erhalten bleiben.