Sie sind einer der Verlierer in der Corona-Krise: Kinder, die in Familien leben, die auch ohne Corona schon heftige Probleme hätten. Oder Kinder, die „anspruchsvoll in der Erziehung“ sind, wie es Ute Buggenthin, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schifferstadt ausdrückt. Sie will ihnen ein Stück Normalität geben, zum Beispiel indem sie Alltagsmasken nähen.

Im Haus der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern und Jugendlichen (AGFJ) in Schifferstadt findet normalerweise Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen statt.