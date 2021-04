Für den Genuss des kompletten Glockenschlags müssen sich die Rödersheimer noch ein wenig gedulden. Die Arbeiten im Turminneren der Kirche St. Leo haben sich aufgrund Corona verzögert, schreiten aber jetzt gut voran. Mit der Renovierung rückt auch ein Stück Moderne in das altehrwürdige Gebäude.

Im Januar wurde mit den Erneuerungen von Glockenstuhl, Läutemaschine, Uhrmotor, Treppe sowie des Brandschutzes im Turm der Kirche St. Leo von 1741 begonnen. Eigentlich sollten zu Ostern Glocken und Turmuhr wieder ihren Dienst aufnehmen, aber auch hier machte Corona Mitte März einen Strich durch die Rechnung. „Bis dahin waren die Glocken im Turm hochgezogen worden, der neue Glockenstuhl war zimmermanntechnisch fertig und hätte eingebaut werden sollen“, beschreibt Bernd Hetterich vom Gemeindeausschuss die Situation im Frühjahr. Coronabedingt ruhten die Arbeiten aber bis August. „An den Corona-Lockdown schlossen sich noch die Ferien in Frankreich im Juli an, da die mit den Arbeiten beauftragte, im Saarland beheimatete Firma mit einer französischen Firma zusammenarbeitete“, erklärt Hubert Klein vom Verwaltungsrat die lange Unterbrechung.

Im August wurde dann der Glockenstuhl eingebaut, die Glockenböden verstärkt und angepasst. „Wir hatten vorher einen Glockenstuhl aus Stahl, nun einen aus Holz, der bessere Dämpfungseigenschaften besitzt“, erläutert Klein weiter. Dadurch seien aber auch statische Anpassungen notwendig geworden, da ein Holzglockenstuhl ein anderes Schwingverhalten aufweist.

Aktuell muss noch das Schlagwerk mit den Hämmern für den Viertel- und Stundenschlag an den neuen Glockenstuhl angepasst werden. „Wir hoffen, dass in zwei bis drei Wochen dann auch wieder diese Schläge zu hören sein werden“, sagt Bernd Hetterich. Dann sollten die Zeiger der Turmuhr auch wieder die korrekte Zeit angeben. Auch sie sind momentan noch in der Werkstatt zur Anpassung an die neue Uhrmechanik und das Zeigertreibwerk.

Wartung aus der Ferne

Gesteuert werden Uhr und Läutwerk in Zukunft mittels eines kleinen Computers. „Wir wollten uns damit für die Zukunft aufstellen“, sagt Hubert Klein. „Damit ist eine Fernsteuerung möglich, auch die Wartung kann zumindest in Teilen von der Glockenbaufirma aus der Ferne erfolgen, was Kosten spart.“ Sichtbar werden die umfangreichen Sanierungsarbeiten nur, wenn man sich in den Turm begibt. Hier fällt als erstes die neue Werkstatttreppe auf, die für Wartungsarbeiten einen komfortableren Zugang zum Glockenboden ermöglicht, auch wenn die letzte Etage wegen der Enge nach wie vor per Leiter erklommen werden muss. Neu sind auch die Brandschutztüren aus Eiche zur Orgelempore und zum Speicher. „Feuerschutzklasse 30“, erläutert Klein. „Wir hatten die Auflage, im Turminneren historisch zu sanieren, daher diese Türen, und die Turminnenwand durfte nicht verändert werden.“

Notwendig geworden war diese umfangreiche Sanierung wegen erheblicher Mängel, die bei einer Begutachtung 2015 festgestellt worden waren. Nach jetzigem Stand könnten die geplanten Kosten von 115.000 Euro eingehalten werden. „Wir mussten zwar einige Anpassungen vornehmen, konnten aber an anderer Stelle auch Kosten sparen“, meint Hubert Klein. So war kein Außengerüst am Turm erforderlich, da das gesamte Material mit Kran und Hebebühne über die Schallöffnungen des Glockenturmes an- und abtransportiert wurde. Nach endgültigem Abschluss der Arbeiten ist für November eine coronagerechte kleine Turmeinweihung mit Segnung angedacht.