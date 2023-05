Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Massive Rodungsarbeiten auf einer Ausgleichsfläche im Industriegebiet Nord haben kürzlich in der Kritik gestanden. Dass auch am Quodgraben im Großen Garten stark in die Vegetation eingegriffen worden sei, haben Leser daraufhin gemeldet. Doch hier ist die Lage wohl eine andere.

An der Otto-Ditscher-Straße werde die komplette Vegetation am Quodgraben „weggemacht“, hat ein Anwohner geschrieben. Das sei ein guter Sichtschutz und Rückzugsort für Vögel