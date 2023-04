Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

App-gesteuerte Packstationen sollen das Empfangen und Senden von Pakten erleichtern – Doch ganz so einfach ist das nicht – Ein halbgescheiterter Selbstversuch

Es gibt so einen Spruch von IT-Profis, den sie raushauen, wenn sie von IT-Amateuren gefragt werden, was denn das Problem sei, weswegen der Computer nicht das tue, was man von ihm verlange. Daraufhin bekommt