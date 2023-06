Bereits in der Nacht auf Freitag, 2. Juni, haben Unbekannte versucht, die seitliche Zugangstür einer Apotheke sowie die gegenüberliegende Zugangstür eines Ärztehauses in der Speyerer Straße in Dudenhofen aufzuhebeln. Den Tätern gelang es laut Polizei nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Sachschaden liegt bei zirka 2000 Euro. Der Einbruchsversuch wurde der Polizei mit zeitlichem Verzug bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.