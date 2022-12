Weil Polizisten bei einer Kontrolle am Mitfahrerparkplatz in Römerberg bei einer 39-jährigen Autofahrerin am Mittwoch, 7. Dezember, gegen 15.30 Uhr Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln feststellt haben, sollte sie einen Urintest abgegeben. Die Frau hat sich daraufhin nach Polizeiangaben verdächtig verhalten, weshalb die Beamten unter der Jacke der Frau einen gefährlichen Gegenstand vermuteten. Sie durchsuchten die 39-Jährige. Dabei wurde ein Beutel mit Kunsturin gefunden. Daraufhin habe sich die Frau geweigert, einen Urintest abzugeben, weshalb eine Blutprobe angeordnet worden sei. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der 39-Jährigen die Weiterfahrt untersagt, heißt es in der Polizeinformation weiter. Da die minderjährige Tochter der Fahrerin mit im Auto gesessen hat, prüft die Polizei nun, ob das Jugendamt informiert wird.