Die Wahlplakatierung im Ort soll künftig eingedämmt werden. Nach der Landtagswahl im März sollen nach Wunsch der Gemeindeverwaltung pro Partei nur noch 35 Plakate genehmigt werden. Und auch an den Aufstellorten soll sich etwas ändern.

Plakate sollen nur in den Hauptverkehrsstraßen – also in der Jahn-, Speyerer- und Ludwigshafener Straße angebracht werden dürfen. Großflächige Plakate, sogenannte