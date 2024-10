Zuletzt war es am 26. September in Teilen von Römerberg mal wieder so weit: Lichter gehen plötzlich aus, der Fernseher streikt und auch sonst läuft kein elektrisches Gerät mehr, das an der Steckdose hängt – Stromausfall. Überdurchschnittlich oft passiere das im Ort, finden manche Römerberger. Was sagt der Energieversorger? Und wie sieht es landesweit aus?

Am Tag nach dem Stromausfall Ende September informierten die Pfalzwerke auf RHEINPFALZ-Anfrage über den Grund der „Störung im