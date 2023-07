Mit einem Ergebnis der Verkehrserhebung, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Hinblick auf Tempo 30 in der Kleinniedesheimer Ortsdurchfahrt veranlasst hat, ist frühestens im vierten Quartal dieses Jahres zu rechnen. Darüber wird die Verwaltung am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr, Schloss) den Gemeinderat informieren. Die Erhebung dient einem Lärmgutachten, das notwendig ist, wenn die Ortsgemeinde die Geschwindigkeit auf den durchs Dorf führenden Landesstraßen reduzieren will. Im Moment könnte sie das nur, wenn sich auf der Strecke eine Schule, ein Altersheim oder ein Kindergarten befände. Auch eine Sperrung der Ortsdurchfahrt für Lkw sei wegen ihrer Klassifizierung nicht möglich, teilt die Verbandsgemeinde mit.

Einwohner sammeln Unterschriften

Den Antrag „Tempo 30 wegen Lärmschutz“ hat die Verwaltung im Mai 2021 an den LBM Speyer geschickt, der ihn an den für Lärmgutachten zuständigen LBM Koblenz senden wollte. Das ist offenbar nicht geschehen und der VG erst auf Nachhaken im vergangenen Herbst bekannt geworden, wie in den Unterlagen zur Ratssitzung zu lesen ist. Bis Freitag läuft eine von den Einwohnern Wolfgang Schmitt und Sergej Völker initiierte Unterschriftenaktion für Tempo 30 mit der Forderung an die Kommunalpolitik, beim LBM mehr Druck zu machen.