Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was andere Kommunen schon in ihre Friedhofsatzung aufgenommen haben, wird in Beindersheim entgegen dem Wunsch der örtlichen Christdemokraten vorerst keine Praxis werden: das Verbot von Grabsteinen, die mithilfe von Kinderarbeit entstanden sind.

Das Land Rheinland-Pfalz ist vor zwei Jahren nach langem Zögern einer UN-Konvention gegen Kinderarbeit sowie dem Beispiel einiger Bundesländer gefolgt und hat sein Bestattungsgesetz geändert.