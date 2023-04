Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Telefon in der Konditorei Christmann steht in der Karwoche kaum noch still. „Für uns ist jetzt Großkampfzeit“, sagt Inhaber Daniel Haslberger. Die Kunden bestellen Osterlämmer, Torten und Kuchen für die Feiertage. Manche suchen auch einfach noch nach einem kleinen süßen Geschenk für ihre Liebsten.

Dementsprechend viel zu tun ist in der Backstube, doch weder Haslberger noch Konditormeisterin Susi Bernarding und ihre Mitarbeiter – zwei Gesellen, eine Auszubildende