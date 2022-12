Verschiedene Betrugsanrufe hat die Polizei Schifferstadt am Mittwoch in ihrem Dienstgebiet registriert. Wie die Polizei mitteilt, gab sich ein Betrüger als Mitarbeiter der Postbank aus, um an persönliche Daten des Angerufenen zu kommen. In anderen Fällen gaben sich die Betrüger am Telefon als angebliche Verwandte aus, die einen Unfall verursacht hatten. Deswegen müssten die Angerufenen eine Kaution bezahlen. In keinem der Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden.