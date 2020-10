Als Polizist hat sich ein Trickbetrüger am Dienstag in drei Fällen in Schifferstadt ausgegeben. Der Mann gab laut Polizei an, vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch warnen zu wollen. Als er nach Bargeld und Wertgegenständen fragte, die zu Hause aufbewahrt werden, durchschauten die Angerufenen die Masche und legten auf. Ein Schaden ist nicht entstanden.