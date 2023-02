Beim Windkraft-Boom wollen immer mehr Orte mitmachen. Das Ziel, Anlagen in Parks zu konzentrieren, rückt in den Hintergrund.

Das Stimmungsbild hat sich beim Thema Windkraft in den vergangenen Jahren gewandelt. Sollte einst eine „Verspargelung“ der Landschaft verhindert werden, spielt der Schutz gewachsener Landschaftsbilder heute praktisch keine Rolle mehr – zumindest in dem als relativ reizarm empfunden vorderpfälzischen Flachland. Stattdessen wollen immer mehr Gemeinden auf ihrer Gemarkung den Weg für Windkraft freimachen. Teils geschieht das natürlich aus ehrlichem Interesse am Erfolg der Energiewende. Teils spielen aber auch monetäre Aspekte eine Rolle. Die Projektentwickler verstehen es dabei geschickt, mit finanziellen Anreizen ihre Projekte auch zu jenen von Gemeinden und Bürgern zu machen.