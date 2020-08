Heßheims Straßen werden Zug um Zug saniert, beginnend im Birkenweg. Doch bereits im ersten Bauabschnitt wird dort unter Anwohnern Frust über angeblich schlechte Arbeit laut. Auch Ortsbürgermeister (SPD) Holger Korn beschrieb das Aussehen der Straße als „nicht schön bis mangelhaft“. Am Donnerstag wurde jetzt entschieden: Die Baufirma bessert auf eigene Kosten nach.

Michael Petri wohnt im Birkenweg. „Es sieht verheerend aus“, sagte er, nachdem er aus dem Urlaub gekommen war und von Nachbarn um seine Meinung gebeten wurde. Er hatte daraufhin seinem Ärger in einem sozialen Netzwerk Luft gemacht. Im Gespräch erläuterte er: „Alles ist krumm und schepp, die Firma hat schlechte Arbeit abgeliefert.“ Mit dieser Meinung stehe er nicht alleine, betonte er.

Der Kommentar von Ortsbürgermeister Korn, nachdem er sich ein Bild von der Lage gemacht hatte, lautete: „Nicht schön bis mangelhaft.“ Er vereinbarte eine Vorabnahme der Arbeit. Ob die Gemeinde Schönheitsfehler akzeptieren könne im Gegenzug für eine Preisminderung? Korn: „Ganz ehrlich, mir ist es lieber, den regulären Preis zu bezahlen und dafür eine neue, schöne Straße zu haben.“

Bauamt: Technisch einwandfrei

Mittlerweile hat die Baufirma nachgebessert. Petri bestätigt: Das Pflaster an den Grundstücksgrenzen sei angeglichen und die extreme Schieflage einzelner Steine seien ausgeglichen worden, sodass Stolperfallen geebnet worden seien. Kaputte Steine allerdings seien nicht ausgewechselt worden.

„Man sieht, dass etwas gemacht wurde, aber ob man das so durchgehen lassen kann, das sollen die Profis entscheiden.“ Mit dieser Aussage bezieht sich Petri auf den Verlauf der Straße, der keine gerade Linie zeigte, sondern wellig und krumm ins Auge fiel. „Technisch einwandfrei“, meint Steven Kunz von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde. „Aber optisch nicht schön“, sagt der Ortsbürgermeister.

Korn: Es geht auch ums Prestige

Darüber wurde dann diskutiert. Korn hat nach eigener Aussage daran erinnert, dass die erste Straßensanierung in Heßheim nach über 20 Jahren auch eine Art Prestigeobjekt für die Gemeinde sei, aber auch für die Baufirma, da weitere Aufträge folgen könnten.

Die Lösung, die gefunden wurde: Der Pflasterabschluss, eine sogenannte Läuferschicht, wird herausgenommen, und es wird einheitlich bis zu den Grundstücksgrenzen gepflastert. „Dadurch fallen nicht gerade Abschlüsse am Straßenrand nicht mehr ins Gewicht“, erläutert Holger Korn. Alles ergebe ein einheitliches Bild.

Was ebenfalls von den Anwohnern bemängelte Höhenunterschiede und Lücken zu den Grundstücksgrenzen und -einfahrten betreffe, so würden diese am Ende vermörtelt, sodass auch da ein sauberes Bild entstehe. Die zusätzliche Arbeit werde die Gemeinde nichts kosten, die Baufirma übernehme die Nachbesserung auf eigene Rechnung.