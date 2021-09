Der Landessportbund und der Sportbund Pfalz rufen zu Spenden von Sportmaterial für die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Vereine auf. Eine Sammelstelle ist in Schifferstadt eingerichtet.

Unzählige Sportstätten existieren nicht mehr, der klassische Sportvereinsbetrieb ist weitgehend lahmgelegt. Unter dem Motto „Vereine helfen Vereinen“ rufen die Sportbünde auf, gut erhaltenes, gebrauchsfähiges aber abkömmliches Sport-, Trainings- und Wettkampfmaterial zu spenden. Damit nicht jeder Verein den Weg ins nördliche Rheinland-Pfalz auf sich nehmen muss, haben LSB und Sportbund Pfalz bis zunächst 31. Oktober an einigen Standorten „Sportgeräte-Depots“ eingerichtet. Einer von drei pfälzischen Sammelorten ist die Sportschule in Schifferstadt, Am Sportzentrum 6. Dort können laut Sportbund montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr gespendete Sportartikel abgegeben werden. Absprachen zur Anlieferung unter der Telefonnummer 06235/2158.