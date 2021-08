Ein 41-Jähriger aus Ludwigshafen ist vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal angeklagt, weil er in Maxdorf seinen ehemaligen Betreuer angegriffen und verletzt haben soll. Sein Motiv: Er glaubte – und glaubt bis heute – in dem Betreuer den Mittelpunkt einer Verschwörung erkannt zu haben, die ihn mit Mikrowellenstrahlen angreift.

Die Situation im Frankenthaler Landgericht wirkte bizarr: Der Angeklagte erläuterte vollkommen sachlich und vernünftig, wie er etwa seit dem Jahr 2017 von Mikrowellenstrahlen angegriffen werde. Er merke das an einem permanenten Geräusch im Ohr, manchmal auch an einem Prickeln auf dem Kopf. Unter den gesundheitlichen Schäden leide er nun schon jahrelang – permanente Müdigkeit und körperliches Schwächegefühl, Schwindel und Übelkeit. Es sei wie aus heiterem Himmel gekommen, sagte der 41-Jährige aus Ludwigshafen. Er habe damit zunächst gar nichts anfangen können, erst durch die Suche im Internet habe er herausgefunden, dass er Opfer eines Angriffs von Mikrowellenstrahlen geworden sei.

Angeklagter: Auch Polizisten involviert

Ebenso vollkommen sachlich, als ob dies eine alltägliche Erkrankung sei, befragt ihn der Vorsitzende Richter Uwe Gau, ob er etwa jetzt ebenfalls etwas merke: Ja, das Brausen im Ohr höre niemals auf, aber ansonsten sei es besser geworden, seit er ins Psychiatrische Landeskrankenhaus in Klingenmünster eingewiesen worden sei, sagte der Angeklagte. Man behandle ihn dort gut, er bekomme Medikamente, an deren Namen er sich leider nicht erinnere. Mit Drogen oder Alkohol habe er nie zu tun gehabt. Wieso er aber bei den Symptomen nicht zum Arzt gegangen sei? Nun, der habe ja die Strahlen nicht abstellen können. Als Verursacher habe der Mann seinen Betreuer ausgemacht – und mehrere Polizisten steckten in diesem Netzwerk mit drin. Das habe er im Gefühl. Der Betreuer sei auch schuld, dass sich das Verhältnis zu seiner Mutter und seiner Schwester, bei der er zeitweise gewohnt hatte, verschlechtert habe.

Vor der Tür niedergeschlagen worden

Der Betreuer – ein Mann mit viel Erfahrung mit psychisch Kranken, auch sehr aggressiven – zeichnete als Zeuge ein etwas anderes Bild von Problemen mit der Familie durch nicht nachvollziehbares Verhalten. Die Betreuung lief etwa ein Jahr. Merkwürdig sei gewesen, dass er vom Angeklagten erst nach Beendigung der Betreuung bedroht worden sei. Dieser habe vor seinem Haus in Maxdorf gewartet, Nachbarn angesprochen, permanent nachts angerufen. Zwei Gewaltschutzbeschlüsse des Amtsgerichts Ludwigshafen gab es, schließlich jedoch sei es besser geworden, so habe er wohl in seiner Aufmerksamkeit nachgelassen.

An einem Februartag sei er mit dem Auto aus seiner Grundstücksausfahrt herausgefahren, als der Angeklagte plötzlich über die Straße gerannt sei und mit aller Kraft gegen sein Auto getreten habe. Er sei ausgestiegen, um nach dem Schaden zu sehen und um die Polizei zu rufen, als der Angeklagte ihn sofort zu Boden geschlagen und weiter auf ihn eingetreten habe, sagte der Zeuge. Ein zufällig vorbei kommender junger Mann – auch er sagte als Zeuge aus – habe den Angeklagten von ihm getrennt, bis dann Polizei und Krankenwagen erschienen. Die Verhandlung wird am Mittwoch fortgesetzt.