Wie genau verlief die für die Ehefrau tödlich endende Begegnung zwischen dem Paar am 6. März 2019 in der gemeinsamen Wohnung in der Jahnstraße? Das versuchte die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal am Montag, dem zweiten Tag der Revisionsverhandlung gegen den 71-jährigen Mann, zu klären.

Klar ist, dass der Mann zweimal auf die damals 66-jährige Frau geschossen hat und sie so getötet hat. Was war der Auslöser für die Schüsse und warum hat der