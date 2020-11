Über einen eher ungewöhnlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Mutterstadt

Die Helden der Kindheit, Feuerwehrmänner und Astronauten. Aber All-Eroberer sieht man halt eher selten live in Aktion. Aber wenn Feuerwehrleute mit Blaulicht vorfahren, den Helm auf dem Kopf und in schwerer Montur, da staunen Jungs. Und wenn man dann noch selbst im Mittelpunkt des Geschehens steht, ist die Aufregung sicher groß. Gleich sieben Mann auf einmal! Umgekehrt beschreibt die Feuerwehr Mutterstadt ihren Einsatz vom Mittwoch bei Facebook als „eher ungewöhnlich.“ Ein „angehender Ingenieur“ hatte sich beim Bau der Holzeisenbahn den Finger in einem Verbindungsloch der Strecke eingeklemmt. „Normalerweise sind wir eher für schwere Technik und komplizierte Taktiken bekannt“, schreibt die Feuerwehr. Doch die hydraulische Schere war zum Glück nicht nötig, um den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dafür reichte Spülmittel.