Restalkohol nennt die Polizei als Grund eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Nach ihren Angaben wollte ein 47-jähriger Autofahrer gerade auf einen Kundenparkplatz der Sparkasse fahren, als ein bereits am Fahrbahnrand geparkter Pkw plötzlich rückwärts fuhr und mit seinem Wagen zusammenstieß. Bei dem 68-jährigen Unfallverursacher stellten die Beamten typische alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Mann gab an, in der vorigen Nacht Alkohol getrunken zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, und er musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher und informierte darüber hinaus die Führerscheinstelle.