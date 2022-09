Er müsse eine Rechnung bezahlen – das machte ein Betrüger als vermeintlicher Sohn einer 71-Jährigen in einer Nachricht über WhatsApp weis. Laut Polizei über wies die Frau daraufhin einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Danach brach der Kontakt ab und die 71-Jährige bemerkte den Betrug. Bei einer 68-Jährigen war es ein angeblicher Polizist, der sich am Telefon meldete und behauptete, dass in der Nachbarschaft der Dame eingebrochen worden sei und die Polizei werde sich nochmals melden. Auch hierbei handelt es sich um eine gängige Betrugsmasche, warnt die Polizei. Die Betrüger versuchen, durch geschickte Gesprächsführung Informationen über Wertsachen zu erlangen.