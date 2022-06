Ob Pandemie, Naturkatastrophen oder Kriegsfolgen – ehrenamtliche Helfer werden gebraucht. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat ihnen nun mit einem Fest gedankt.

Für Elke Hisgen aus Neuhofen war es ganz selbstverständlich, sich im örtlichen Corona-Testzentrum zu engagieren. Im vergangenen Jahr sei sie immer im Einsatz gewesen. Die 68-Jährige ist Rentnerin und hat früher im BASF-Forschungslabor gearbeitet, sodass ihr die Auswertung der Schnelltests besonders Spaß gemacht hat. Ihre Kollegin im Testzentrum Jeannette Hansmann hat ausgeholfen, weil zu Beginn noch Helfer im Bürgerhaus „Neuer Hof“ beim Testen gefehlt hätten. Die 75-Jährige lobt den Teamgeist, der bei der Arbeit entstanden sei.

Brigitte Domke aus Waldsee hat im dortigen Corona-Testzentrum ebenfalls die Zusammenarbeit im Team besonders bereichert. „Die meisten Menschen waren sehr dankbar, dass sie kommen konnten“, sagt die 58-Jährige. Christiane Kramer hebt hervor, dass alles nur so gut funktioniert habe, weil Ortsbürgermeisterin Claudia Klein, Gemeindemitarbeiterin Vera Erbach, der Bauhof und die Feuerwehr alles so gut organisiert hätten. „Wenn etwas gut vorbereitet ist und von oben wertgeschätzt wird, machen alle mit“, fasst die 52-Jährige zusammen.

„Durch Impfen andere schützen“

Anne Knerr aus Bad Dürkheim kam durch ihren Bruder Rainer Knerr, der beim DRK-Kreisverband in Mutterstadt engagiert ist, zu ihrer ehrenamtlichen Aufgabe während der Pandemie. Die 35-jährige Altenpflegerin fuhr neben ihrem Hauptberuf in einer ökumenischen Gemeinschaftseinrichtung in Ludwigshafen kreuz und quer durch den Rhein-Pfalz-Kreis und impfte Senioren in Pflegeheimen. „Es war gut zu wissen, dass man etwas Gutes tut und Menschen schützen kann“, sagt die junge Frau.

Marco Blankenmeister aus Böhl-Iggelheim leitete seitens des DRKs mit zwei Kollegen ehrenamtlich am Wochenende das Kreisimpfzentrum in Schifferstadt. Der 47-jährige Berufsfeuerwehrmann konnte sein Engagement gut in seinen 24-Stunden-Schichtplan integrieren. Als ihm DRK-Geschäftsführer Matthias Riedel die Aufgabe übertrug, habe er kurz Bammel gehabt. Blankenmeister stieß jedoch auf ein „super Team“ aus Ehrenamtlichen, das einwandfrei zusammengearbeitet habe. Seine Hauptaufgabe bestand darin, den Überblick zu behalten, Fragen zu beantworten und überall einzuspringen, wo Not am Mann war. „Das hat mit Spaß gemacht“, sagt der 47-Jährige, der bereit wäre, diese Verantwortung noch einmal zu übernehmen.

Gemeinsam gegen Krisen ankämpfen

Angelika Bentz aus Schifferstadt war eine der Ehrenamtlichen, die den Corona-Impfstoff spritzen durfte. Die gelernte Krankenschwester ist im vergangenen Jahr in Rente gegangen und hat eine Beschäftigung gesucht. Die Aufgabe im Impfzentrum in ihrer Heimatstadt entsprach genau ihrem Interesse. In Hoch-Zeiten setzte sie in ihrer Schicht rund 100 Spritzen pro Tag. Das Arbeiten mit den Menschen, ihnen die Angst zu nehmen, habe ihr dabei besonders gefallen, sagt die 65-Jährige. Ihr Engagement wurde wertgeschätzt: „Eine ältere Dame hat mir eine Tafel Schokolade mitgebracht“, erinnert sich Bentz und freut sich über die Geste noch immer.

Alle Menschen, die Landrat Clemens Körner (CDU) sowie die Beigeordneten Bianca Staßen (SPD), Manfred Gräf (CDU) und Volker Knörr (CDU) zu dem Fest in der Otterstadter Sommerfesthalle eingeladen haben, verbindet eins: Sie haben das Helfersyndrom, wie es Brigitte Domke ausdrückt. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Rainer Schädlich, der auch die zahlreichen Mitglieder von Feuerwehren, DLRG und THW ansprach, appellierte an alle, den Herausforderungen in der Zukunft als Gemeinschaft entgegenzustehen. Aus dieser Gemeinschaft könne jeder Kraft ziehen und dieses Land besser machen, sagte Schädlich.