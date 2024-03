Kann die Jacke heute zu Hause bleiben oder soll man doch lieber den Regenschirm einpacken? Heutzutage verrät einem das eine Wetter-App, ganz früher ging der Blick zum Wetterhäuschen. Ein solches suchen wir für unsere Serie „Gibt’s das noch?“.

Vielleicht gibt es unter Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Liebhaber von Hygrometern – so lautet der Fachbegriff eines meist filigran und liebevoll hergestellten Wetterhäuschens. Wir sind uns sicher, dass man sich von einem solchen Schmuckstück, das auch noch ganz praktisch ist, auf gar keinen Fall trennen kann. Versetzt es doch bestimmt auch noch so manchen „Digital Native“ ins Staunen, angesichts dieser ausgeklügelten, analogen Technik: Auf einer Drehscheibe stehen Sonnenfrau und Regenmann – und je nach Wetter wird der eine oder die andere vors Häuschen gedreht. Der Federmechanismus reagiert auf die Luftfeuchtigkeit, dabei kommt Rosshaar oder Darmsaite zum Einsatz. Erstmals erwähnt wurden die Wetterhäuschen Anfang des 18. Jahrhunderts. Der „Klassiker“ ist aus Holz und bunt bemalt, Frau und Mann haben meist eine Tracht an. Aber natürlich es gibt auch moderne Varianten. Im Schwarzwald gibt es Wetterhäuschen in fast jedem Souvenirladen, aber auch im Erzgebirge oder im Harz. Einige Häuschen haben auch ein Thermometer und sind somit eine wunderschöne kleine Wetterstation.

Haben Sie noch so ein Wetterhäuschen, das Ihnen täglich Sonnenschein oder Regen voraussagt? Vielleicht ein Erbstück, ein Geschenk oder eine Erinnerung an einen tollen Urlaub? Dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte und schreiben uns bitte mit Foto, gern auch von Ihnen mit dem Wetterhäuschen, bis Freitag, 31. März, an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.