In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter sich an sieben in der Bahnhofstraße in Böhl-Iggelheim geparkten Autos abreagiert. Laut Polizei meldete zunächst eine 59-Jährige, dass der Außenspiegel ihres Autos beschädigt worden sei. Vor Ort zählten die Beamten dann noch sechs weitere beschädigte Fahrzeuge. An allen sieben Wagen wurde jeweils der rechte Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge konnte den Polizisten vor Ort mitteilen, dass er gegen 1.30 Uhr mehrere Knackgeräusche gehört habe. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1200 Euro. Mögliche Zeugen des Vandalismus werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 zu melden.