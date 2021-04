In Waldsee gibt es zu wenige Kita-Plätze. Das war eines der Ergebnisse einer Begehung des Jugendamtes in allen vier Kindergärten im Ort. Die Gemeinde muss nun handeln. Doch wie schafft man auf die Schnelle mehr Betreuungskapazität? Zwei Lösungen sind denkbar: eine kurzfristige und eine mittelfristige.

Gleich vorweg: Waldsee ist da kein Einzelfall, in anderen Gemeinden in der Umgebung sieht es noch viel schlimmer aus, trotzdem muss etwas passieren. Das machte Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in dessen jüngster Sitzung klar.

Aktuell gibt es in Waldsee 306 Kita-Plätze, davon 217 über Mittag. Im Kita-Jahr 2021/22 haben aber laut Einwohnermeldedaten 358 Kinder über zwei Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das bedeutet rein rechnerisch, dass 52 Plätze fehlen, wenn alle Eltern für ihre Kinder einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen möchten. Krippenplätze für Kinder, die jünger als zwei Jahre sind, gibt es in Waldsee überhaupt nicht. Da muss der Betreuungsbedarf über Tagesmütter abgedeckt werden, was auch nicht einfach ist.

Verschärft wird die Lage noch dadurch, dass die Ortsgemeinde gemäß dem neuen Kita-Gesetz einerseits eine durchgehende Betreuungsmöglichkeit für jedes Kind über zwei Jahren von mindestens sieben Stunden inklusive Mittagessen anbieten muss, während gleichzeitig die Kita im Pavillon und die katholische Kita aufgrund ihres Raumkonzeptes insgesamt weniger Plätze haben dürfen. Zum Glück gibt es für das ab Juli dieses Jahres gültige Gesetz eine siebenjährige Übergangsfrist. Aber wenn alles so bliebe, wie es ist, gäbe es in Waldsee 2028 nur noch 260 bis 270 Kita-Plätze.

Nun sind die Kinder, die dann die Kita besuchen, noch nicht mal geboren. Wie es also 2028 aussieht, weiß man nicht, aber es gibt ja auch noch die Unter-Zweijährigen, denen ebenfalls ein Betreuungsplatz zusteht. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: Erstens müssen schnell Betreuungsplätze für die Kinder, die im nächsten Jahr in die Kita sollen, geschaffen werden, und zweitens braucht Waldsee eine langfristige Lösung.

Wagen als schnelle Lösung

Die schnelle Lösung ist eine „waldnahe“ Kita mit mindestens zwei Gruppen, eventuell angelehnt an das Konzept der Kita am Waldrand in Schifferstadt, wie Claudia Klein erklärte. Dort habe man ein Mischkonzept, bestehend aus „Kita-Wägen“ – eine Art erweiterter Bauwagen – und einem Gebäude, dass genutzt werden kann. Die Verwaltung soll nun in Abstimmung mit dem Jugendamt prüfen, wie die rechtlichen und konzeptionellen Rahmenbedingungen für den Aufbau einer waldnahen Kita sein müssen und wie sie umgesetzt werden können. Das empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss der Ortsgemeinde. Ob es letztlich auf ein Konzept mit bestehendem Gebäude und Kita-Wägen oder nur Kita-Wägen herausläuft, wird sich dann zeigen. Die Lieferzeit für Kita-Wägen beträgt im Moment rund ein halbes Jahr.

Auch mit waldnaher Kita wird die Gemeinde aber nicht um den Neubau einer Kita mit vier bis fünf Gruppen herumkommen. Die optimale Stelle dafür ist nach Einschätzung der Ortsbürgermeisterin und der meisten Ausschussmitglieder das geplante Neubaugebiet im Westen des Ortes zwischen Schifferstadter und Rehhütter Straße. Das soll die Verwaltung bei der Planung des Neubaugebietes berücksichtigen. Helmut Klauß (gkL) bat allerdings, sich nicht jetzt schon auf dieses Neubaugebiet festzulegen, und andere Standorte zu prüfen. Harald Wiesenberger (SPD) legte Wert darauf, dass bei der Planung auch an einen Hort gedacht werden müsse.