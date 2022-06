In der Debatte um die Prozesskostenerstattung für die Erdöl-Gegner gaben Zweifel den Ausschlag.

Es wäre das erste Mal gewesen, dass die Ortsgemeinde Otterstadt Privatpersonen in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren einen Prozesskostenzuschuss gewährt. Dass es nicht so weit kommt, hat mehrere Gründe. Es wäre ein seltsames Signal gewesen, wenn Bürger für eine private Entscheidung nachträglich Steuergeld aus der Gemeindekasse erhalten. Zumal sich der Rat damals gegen eine Klage gegen das Erdöl-Projekt ausgesprochen hat. Ein Grund unter anderem: geringe Erfolgsaussichten. Die Interessengemeinschaft „Kein Öl“ ist mit ihrer Klage gescheitert – sogar in zwei Instanzen.

Zur Entscheidungsfindung des Rats trug auch bei, dass es Verwirrung um die Höhe der Kosten gab, die die IG anführte. Die Verwaltung musste nachhaken. Dem ein oder anderen Otterstadter missfiel ebenfalls, dass die Bürger, die hinter der IG und der Klage standen, öffentlich namenlos auftraten. Das ist nicht transparent. Transparenz jedoch hat die IG in den vergangenen Jahren immer wieder vehement gegenüber dem Landesamt für Geologie und Bergbau, das über die Erdöl-Bohrung entscheidet, eingefordert.